Про це повідомив митрополит Євстратій Зоря. Він також нагадав, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль, можуть це зробити за відповідною процедурою.

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Коли ПЦУ розгляне реформу

Відомо, що Архієрейський Собор, на якому розглядатимуть реформу, відбудеться у травні.

На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, у нас є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію,

– пише Зоря.

Він також пояснив, що подібні реформи в минулому викликали проблеми там, де їх впроваджували "в одну мить", "згори", без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до сприйняття нового.

У ПЦУ впевнені, що поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи – це найкращий варіант впровадження змін.

Зоря розвінчав міфи щодо нового календаря

Митрополит спростував три популярні міфи проти календарної реформи.

В Єрусалимі "щось знають", а їхня традиція "більш давня".

Насправді, пояснює митрополит, причина зовсім інша та цілком прозаїчна. Зветься вона "статус-кво".

Це – усталений за попередні століття порядок використання святих місць і храму Воскресіння та Гробу Господнього. Як відомо, вони поділені між низкою християнських сповідань (православні, католики, копти, вірмени) за часом використання і простором.

"Зміна статус-кво – це революція. А революції не хоче ніхто. Тому і календар залишається незмінним", – зазначає митрополит.

"Благодатний вогонь сходить за юліанським календарем, тому він правильний".

За словами Євстратія, міфологія навколо церемонії Святого світла поширена значною мірою в Московському патріархаті. Сама церемонія звершується в переддень Великодня. Її дотримуються всі помісні церкви, які перейшли на новоюліанський календар.

Отже, календарна реформа, за словами митрополита, не торкається дати обчислення Великодня, тому і за "старим", і за "новим" стилем – це буде один і той самий день.

"На Фаворі хмара сходить на Преображення 19 серпня, а Йордан повертає свою течію 19 січня, тобто на свята за юліанським календарем".

"Не розбираючи навіть саму сумнівну ймовірність того, що такі "календарні чудеса" справді відбуваються, маємо сказати, що навіть якби таке справді ставалося щороку в ті самі дні, то не є більш логічним пояснити це тим, що саме в такі дні вірні святкують? А не навпаки", – стверджує митрополит.

Тобто, за його словами, Бог являє знак своєї милості у час святкування, а не по цифрі на календарі.

УГКЦ переходить на новий стиль: що відомо