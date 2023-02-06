Мовиться не тільки про святкування Різдва, адже це комплексна реформа. Про це розповів очільник УГКЦ Блаженніший Святослав, передає 24 Канал.

До теми УГКЦ святкуватиме Різдво у 2023 році 25 грудня: Синод погодив календарну реформу

Дата "нерухомих" свят зміститься

Усі "нерухомі свята", які мають конкретну дату, відзначатимуть за новим календарем, починаючи з 1 вересня 2023 року. Різдво у 2023 році УГКЦ святкуватиме 25 грудня, а не 7 січня 2024 року.

Міняти дату лише одного свята – це проти будь-яких літургійних правил. Літургійна реформа стосується усіх свят. Потрібно буде налаштуватись на новий лад їх святкування. Наприклад, воду освячуватимуть 6 січня,

– розповів Святослав.

Свята, пов'язані з Пасхою, залишать без змін

Однак очільник УГКЦ зазначив, так звану Пасхалію залишили без змін. Мовиться про свята, пов’язані з Великоднем. Церковний календар має 2 цикли, тобто 2 види свят. Рухомі свята відзначають за місячним календарем.

Однак Святослав пояснив, як діяти тим парафіям чи поодиноким громадам, які поки неготові до такого кроку. Для них залишили можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

Він підсумував, що в УГКЦ намагалися зробити все для того, щоб календарна реформа була органічною – аби ні до чого не примушувати парафіян.