Так, це перша Божественна літургія Епіфанія у Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври.
До теми ПЦУ теж думає про зміну календаря: коли ухвалять рішення
Молитва за Батьківщину
Після прочитання Євангелія Предстоятель ПЦУ возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.
Літургія у Трапезному храмі / Фото Андрія Сидора
Потім лунали молитви за воїнів, які захищають Україну, за владу та народ, за спокій душ усіх полеглих оборонців України й мирних жителів.
На завершення Епіфаній освятив свічки та окропив присутніх освяченою водою.
Епіфаній виголосив молитву за Батьківщину / Фото ПЦУ
Богослужіння в Трапезному храмі / Фото ПЦУ
Тим часом митрополит Павло з УПЦ МП, якого називають "Паша-Мерседес", служив в Нижній. Під час проповіді знову "плювався отрутою". Службу Епіфанія він обізвав "виїзним цирком". Ляпнув, мовляв, це "неканонічно" та "проплачено".