В первый день нового 2023 стало известно, что "священники" УПЦ МП не смогли попасть в два главных храма Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СМИ. Однако все равно непонятно, зачем московские попы вообще туда полезли, ведь накануне министр культуры Александр Ткаченко четко дал понять, что аренду помещений Лавры для представителей вражеской епархии не продлят.

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Теперь на территорию Лавры врагам нельзя

Ограничения доступа касаются территории Успенского собора и Трапезной церкви. Официальная причина такого решения – прекращение договора аренды. Однако, вероятно, всем очевидно, почему украинские власти не захотели продолжать держать московских попов в помещениях одного из главных монастырей нашего государства.

Собственно, недавно наместник Лавры и московский митрополит Паша Мерседес, именуемый Лебедь, жаловался на эту ситуацию самому президенту.

На сегодня у нас нет доступа к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра, а есть доступ к той территории, которая была нашей. Это все наши территории, но нас туда не пускают,

– говорил он в ролике.

Такое начало года можно без преувеличения назвать хорошим. Вероятно, в обозримом будущем нас ждет полный запрет церквей вражеского патриархата и выдворение из страны "священнослужителей", отрабатывающих кремлевские методички.

Как попы московского патриархата работают на Россию

К этой теме стоит упомянуть лишь один инцидент, однако он очень выразительный и свидетельствует, что "священники" УПЦ МП работают на враждебное государство. Собственно, на Хмельнитчине в селе Большая Березная настоятель храма не давал отпеть украинскому защитнику, погибшем в Харьковской области. У военного остались две дочери и жена.

За таких попов уже серьезно взялись правоохранительные и судебные органы, в частности, СБУ и Конституционный суд. Последний, кстати, обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на его принадлежность России. Однако враждебные священники наотрез не хотят выполнять это решение КСУ.