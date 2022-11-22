Инцидент произошел еще 10 ноября. Сестра погибшего Виктория Цымбалюк рассказала журналистам, что ее брат Сергей ушел на войну добровольцем в феврале.

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Мужчина участвовал в боях за Киевщину, а затем уехал на Восток. Он погиб 23 апреля в селе Довгенькое Изюмского района. Сергею было 32 года. Его не дождались жена и 2 дочери.

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Воина не могли унести 190 дней из-за того, что территория, где он погиб, была оккупирована. Следовательно, тело забрали только после освобождения Довгенького.

Мы не могли забрать тело в течение 190 дней. Я сама считала. Наша семья отказалась от Московского патриархата, но мы хотели, чтобы прощание было в его родном селе. Почему Героя должны везти куда-то за пределы села, чтобы провести ритуальные обряды?

– сказала Виктория.

В церковь Московского патриархата пригласили священника ПЦУ. Однако настоятель храма МП Игорь Бондарук не соглашался. Его уговаривали и представители местных властей, и полицейские. После этого священник согласился, но при условии, что украинский духовник не будет заходить к престолу.

Что произошло в храме

Обряд погребения должен был проводить отец ПЦУ Андрей Моравский, но не мог начать – московский священник закрыл Царские ворота. По просьбе родных и присутствующих и церемонии отец Игорь не реагировал. Из-за этого начался конфликт.

Мать погибшего встала на колени перед настоятелем. Она умоляла отпеть ее ребенка: "Я вас прошу, становлюсь на колени, отпейте моего ребенка!".

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"Мы думали, что более черного дня уже не может быть. И хуже не может ничего случиться. Нам хотелось попрощаться и провести последние минуты, будучи с братом", – сказала сестра погибшего.

После уговоров родных московский священник таки открыл Царские ворота, но запретил отцу ПЦУ заходить туда.

"Поклонники МП, которые были в храме, даже свечей в руки не взяли. Когда мы покинули церковь, то начали тщательно убирать: вычищали перила, словно туда заходило что-то нечистое", – вспомнила Виктория.

Реакция священника ВЦУ

Настоятель Свято-Троицкой церкви благочинного Полонского округа ПЦУ Андрей Моравский рассказал – не мог начать похорон с закрытыми Царскими воротами, потому что они символизируют вхождение души в рай. Кроме того, оттуда он должен был произносить проповедь.

Священник не хотел пускать украинскую церковь, чтобы мы отпели Героя. Под давлением и слезами односельчан он дал согласие,

– отметил отец Андрей.

Он вспомнил, что в Царские ворота также не пускали женщины, которые оказались поклонницами УПЦ МП. По словам украинского священника, Царские ворота открываются, когда начинается любое служение в храме. Этот ритуал является каноном.

Речь отца Андрея: смотрите видео

Закрытые ворота означают, что воину не разрешили войти в рай. Андрей Моравский отметил, что согласился не заходить к престолу, потому что не хотел ссор на церемонии.

Священник УПЦ МП не дал комментариев. Он не отвечает на звонки журналистов.

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Несмотря на инцидент, родственникам и односельчанам удалось проститься с Сергеем. Они надеются, что церковь в Большой Марте перейдет в подчинение ПЦУ.

"Наличие Московского патриархата в Украине – это просто немыслимо", – добавила сестра погибшего военного.

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