В этот раз в Полесье священник УПЦ МП заявил пастве, что "на кладбище никто не ссорится". А потому призвал брать пример с мертвых и не ссориться тоже. Фрагментом проповеди священника УПЦ МП поделился депутат Сарненского городского совета Валерий Куликов.

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Скандальная проповедь

Далее он сказал, что сегодня "нельзя делить ни живых, ни мертвых", от чего удивительным образом внезапно перешел к обвинению СБУ в смертных грехах, которые лягут на их семьи. А корень этих грехов – в поступках в отношении отца Анатоли

Отец призвал не брать с них пример, а также не из я, вероятно, другого священника УПЦ МП.

Отец призвал не брать с них пример, а также не менять веру, чтобы потом не удивляться несчастью ни своему, ни детям и внукам.

Все политическое всплывет, а вы должны остаться честными перед богом. Особенно тем людям, старшим по возрасту. Сколько нам осталось? Разве перед смертью бога меняют?

– прокричал поп пастве, очевидно имея в виду переход к ПЦУ.

Однако интересно, что пребывание УПЦ МП в подчинении патриарха Кирилла, без масок благословляющего убивать украинцев, он не считает ничем ни политическим, ни греховным.

Более того, вместо того, чтобы даже в пределах своей конфессии поднимать моральный и боевой дух, вместо того, чтобы призывать не сдаваться и бороться, промосковский священник "пошел до конца". В сети отмечают, что за кадром остался яркий тезис о том, что война России, которая сейчас уносит тысячи жизней, миллионов лишает дома – только "ссора" со страной-агрессором.

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Что известно о священнике УПЦ МП

Из сети стало известно, что вероятный автор скандальной проповеди – митрополит Сарненский и Полесский УПЦ МП Анатолий (Алексей Гладкий), который родился в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Судя по биографии на сайте УПЦ МП, он получил сан митрополита в 2013 году, а начал служить в церкви как диакон еще в 1982 году.

За время своего служения он получил много религиозных наград, среди которых – орден Ярослава Мудрого (V степени), котоый ему вручил Петр Порошенко за "значительный личный вклад в строительство государства, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины".

Скандалы УПЦ МП: последние новости

Недавно разразился громкий скандал в Киево-Печерской лавре. Там после молебна решили в песнопениях прославлять Россию. Через несколько дней в УПЦ МП объяснили причины скандала. Якобы священник после службы был занят с другими прихожанами, поэтому не слышал громких песен.

Также неоднократно священники УПЦ МП напрямую помогали оккупантам. Так, недавно в Харьковской области задержали настоятеля храма, который призывал поддерживать оккупантов и оправдывал их преступления.

Всего с начала полномасштабной войны СБУ вручила более 30 подозрений и возбудила более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.

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