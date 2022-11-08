В своих проповедях настоятель храма дескридировал наших защитников и оправдывал российскую агрессию. Его уже объявили в розыск, сообщили в СБУ.

Кстати Называл Украину "малороссией": в Винницкой области разоблачили митрополита-предателя

Священник московского патриархата призвал поддерживать оккупантов

По данным следствия, во время временной оккупации Купянского района настоятель храма призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков. Более того, оправдывал в своих проповедях преступления российского агрессора.

Пропагандист в рясе всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона. Свои действия согласовывал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

Для проведения подрывной деятельности он (настоятель храма – 24 канал) привлек прихожанку из одного из местных сел, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду,

– подчеркнули в СБУ.

После деоккупации, клирик со своей сообщницей сломя голову бежали в Россию, чтобы скрыться от правосудия. Украинские правоохранители объявили подозреваемых в розыск.



Благодарность настоятеля храма УПЦ МП захватчикам / Фото СБУ

Украинские правоохранители задерживают предателей в рясе: что известно

Ранее СБУ разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Он оправдывал злость России. У митрополита Ионафана провели обыски.

В Винницкой области митрополит-предатель называл Украину "малороссией". Его уже задержали.

В Кировоградской области руководство УПЦ МП распространяло пропаганду врага. СБУ обнаружили переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московского патриархата Кириллом и изьяли большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов.

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