Обыски прошли в Кировоградской и Александрийской епархиях. А также по местам обитания фигурантов.

Достойно внимания Чего Украине стоила политическая и культурная шизофрения

Фигуранты распространяли российскую пропаганду в Кировоградской области

У фигурантов дела обнаружили переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московского патриархата Кириллом и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов.



Удаленные материалы фигурантов / Фото СБУ Украины



Фигуранты распространяли российскую пропаганду / Фото СБУ

Эти материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору,

– отмечают в СБУ.

Кстати говоря. Автор одной из книг – Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году выехал в Россию. Сейчас он ведет свой телеграм-канал, где продвигает российские нарративы.



СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП / Фото СБУ



Обыски у руководства Кировоградской епархии УПЦ МП / Фото СБУ

В СБУ УП уточнили, что обыски прошли на прошлой неделе, в том числе 28 и 29 октября. Все изъятые материалы отправили на экспертизу.

Сколько подозрений вручили представителям УПЦ МП после 24 февраля

Служба безопасности серьезно взялась за УПЦ Московского патриархата, которая является самой большой агентурной сетью российского ФСБ в Украине.

С начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора информации до корректировщиков огня.

Также недавно Михаил Подоляк подчеркнул, что должен быть закон, четко регулирующий дальнейшую судьбу УПЦ. Советник руководителя ОП отметил, что пропагандистов Кремля не должно быть в Украине независимо от того, это политика, это религия, или это медиа.

Достойно внимания. В Кировоградской области представитель УПЦ МП не раз призывал молиться за российских оккупантов.

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