Обыски прошли в Кировоградской и Александрийской епархиях. А также по местам обитания фигурантов.
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Фигуранты распространяли российскую пропаганду в Кировоградской области
У фигурантов дела обнаружили переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московского патриархата Кириллом и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов.
Удаленные материалы фигурантов / Фото СБУ Украины
Фигуранты распространяли российскую пропаганду / Фото СБУ
Эти материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору,
– отмечают в СБУ.
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП / Фото СБУ
Обыски у руководства Кировоградской епархии УПЦ МП / Фото СБУ
В СБУ УП уточнили, что обыски прошли на прошлой неделе, в том числе 28 и 29 октября. Все изъятые материалы отправили на экспертизу.
Сколько подозрений вручили представителям УПЦ МП после 24 февраля
- Служба безопасности серьезно взялась за УПЦ Московского патриархата, которая является самой большой агентурной сетью российского ФСБ в Украине.
- С начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора информации до корректировщиков огня.
- Также недавно Михаил Подоляк подчеркнул, что должен быть закон, четко регулирующий дальнейшую судьбу УПЦ. Советник руководителя ОП отметил, что пропагандистов Кремля не должно быть в Украине независимо от того, это политика, это религия, или это медиа.
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