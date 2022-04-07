Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 канала рассказали прихожане церкви. Собеседница отметила, что это далеко не первый случай.

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По словам собеседницы, инцидент произошел в церкви, расположенной в районе Победа города Александрия, 7 апреля. В конце традиционной молитвы священник призвал помолиться за российских солдат. Очевидно, что верующие были в шоке и возмущены такой просьбой.

Это уже не первый случай

Как рассказала прихожанка церкви, призывами молиться о российских солдатах священник этой церкви известен еще с 2014 года. Тогда разразился серьезный скандал и церковь даже закрыли. Но продолжалось это недолго. Через некоторое время работу храма возобновили.

Я знаю, что батюшка церкви – бывший военный, воевавший в Афганистане. Он был майором, а затем почему-то решил стать священнослужителем. Он сам родом из России и говорит тоже по-русски,

– рассказала собеседница 24 канала.

Также она рассказала о еще одном возмутительном случае. В 2014 году прихожанка потеряла мужа и хотела поставить свечи за его упокой в ​​трех церквях. Сначала она поехала в Киев, где поставила свечу и помолилась в Софиевском соборе, который, как известно, принадлежит Православной церкви Украины.

"Когда я вернулась в Александрию и рассказала, что была в церкви ПЦУ, они сказали, что я совершила большой грех и необходимо исповедаться. На вопрос, какой грех я совершила, они ответили: "Вы пошли не в ту церковь", – вспомнила собеседница.

Церкви массово переходят в подчинение ПЦУ

Заметим, что в конце марта 2022 г. предстоятель ПЦУ Епифаний заявил о начале волны переходов общин со стороны церквей Московского патриархата в ПЦУ. И в течение почти нескольких дней удалось оформить более 50 переходов. Сейчас можно говорить, что есть уже около 100 общин, которые находятся в процессе перехода.

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