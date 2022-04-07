Про це в ексклюзивному коментарі для 24 каналу розповіли прихожани церкви. Співрозмовниця зауважила, що це далеко не перший випадок.

Важливо Жодна громада УПЦ МП на Закарпатті досі не перейшла в ПЦУ

За словами співрозмовниці, інцидент стався у церкві, що розташована у районі Перемога міста Олександрія, 7 квітня. Наприкінці традиційної молитви священник закликав помолитися за російських солдат. Очевидно, що віряни були шоковані та обурені таким проханням.

Це вже не перший випадок

Як розповіла прихожанка церкви, закликами молитися за російських солдат священник цієї церкви відомий ще з 2014 року. Тоді спалахнув серйозний скандал і церкву навіть закрили. Але тривало це недовго. За певний час роботу храму відновили.

Я знаю, що батюшка церкви – колишній військовий, який воював в Афганістані. Він був майором, а потім чомусь вирішив стати священослужителем. Він сам родом з Росії і говорить теж російською,

– розповіла співрозмовниця 24 каналу.

Також вона розповіла про ще один обурливий випадок. У 2014 році парафіянка втратила чоловіка і хотіла поставити свічки за його упокій у трьох церквах. Спершу вона поїхала до Києва, де поставила свічку та помолилася у Софіївському соборі, який, як відомо, належить до Православної церкви України.

"Коли я повернулася до Олександрії і розповіла, що була у церкві ПЦУ, вони сказали, що я зробила великий гріх і необхідно посповідатися. На питання, який гріх я зробила, вони відповіли: "ви пішли не в ту церкву", – пригадала співрозмовниця.

Церкви масово переходять у підпорядкування ПЦУ

Зауважимо, що наприкінці березня 2022 року предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив про початок хвилі переходів громад з боку церков Московського патріархату до ПЦУ. І протягом практично декількох днів вдалося оформити понад 50 переходів. Зараз можна говорити, що вже майже 100 громад, які перебувають у процесі переходу.