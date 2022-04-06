Церковні громади МП – це ті, що входять до Хустської чи Мукачівської єпархій ПЦУ. Про це повідомив єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій 5 квітня.

Зверніть увагу Церква у Франківську вийшла з московського патріархату і перейшла до ПЦУ

Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, церкви Московського патріархату не виходять з нього.

Зокрема, громади УПЦ МП Солотвина, які повідомляли про вихід з Московського патріархату, насправді не покинули його. Адже документально зміна релігійної приналежності не відбулася.

Вони повинні були вказати, що відтепер входять до складу не Хустської єпархії УПЦ, а, наприклад, до Закарпатської єпархії ПЦУ чи до Карпатської. Цього не було зроблено. Відповідно вони залишаються і діють за старим статутом,

– каже Варсонофій.

Таким чином близько 700 парафій на Закарпатті досі входять до Московського патріархату.

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