Церковна громада, яка виявила бажання перейти до ПЦУ, розташовується на вулиці Довженка. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні.

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Це вияв громадянської позиції, – Марцінків

Ще до війни ми, згідно з законодавством, виселили московський патріархат на Чорновола. Громада, яка розташована на Довженка, виявила бажання перейти в Православну церкву України. Допоможемо громаді виявити свою громадянську позицію,

– наголосив Марцінків.

Мер нагадав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону Російської православної церкви України.

До ПЦУ після вторгнення Росії перейшли десятки громад

Зазначимо, що за словами митрополита Епіфанія, до ПЦУ з початком російського вторгнення перейшли десятки громад. Люди зробили свій вибір добровільно та усвідомлено. Епіфаній наголосив, що двері Православної церкви України відкриті для кожного.