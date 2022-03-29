Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що українці, які до російського вторгнення перебували у духовній омані, почали прозрівати. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Громади почали переходити до ПЦУ

Митрополит Епіфаній розповів, що протягом останніх днів розпочалася хвиля переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. Практично протягом декількох днів вже оформили понад 50 переходів.

Зараз ми говоримо, що вже близько 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу. Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, а й в Центрі, на Сході та Півдні,

– зазначив владика.

Він додав, що щодня ПЦУ повідомляють про те, що та чи інша громада вже визначилася, провела збори та ухвалила рішення про перехід.

"А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції", – заявив митрополит.

Тому він закликав громади московського патріархату й надалі приймати відповідні рішення, не мовчати та долучатися до визнаної Православної церкви України.

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