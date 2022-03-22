Про це в ефірі 24 каналу розповів релігієзнавець, пресофіцер 112 бригади ТрО Києва Андрій Ковальов. За його словами, у Московському патріархаті звітували своїм спонсорам у Росії, що у них 12 тисяч парафій в Україні, мовляв, всі тут "люблять патріарха Кирила і Путіна".

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Путін сам собі стрельнув у ногу

Вони звітували й про те, мовляв, російські війська будуть зустрічати з квітами, всі вийдуть на підтримку, сказав Ковальов.

"Думаю, зокрема роблячи висновки з цих "переможних" реляцій Московського патріархату, й ухвалювали рішення про російську агресію проти України. Фактично Путін потрапив у пастку, сам собі стрельнув у ногу, тому що підтримки ми не бачимо", – зазначив релігієзнавець.

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Андрій Ковальов розповів, що Московський патріархат у 1992 фактично розколов Українську православну церкву, тому що Москва тоді розуміла – ПЦУ має виняткове значення. Що якщо Православна церква України буде єдиною і сильною, то це буде загрозою для Росії.

"Зараз, традиційно для себе, Московський патріархат зачаївся і вичікує. Вони не втрачають надії на те, що Росії вдасться захопити Київ", – зауважив Андрій Ковальов.

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