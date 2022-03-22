Про це написав митрополит України Епіфаній у соцмережі.

До теми Використання зброї, коли захищаєш Батьківщину, не є гріхом, – Епіфаній

Епіфаній заявив, що їх Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу та увійти в канонічне єднання з Православною церквою України.

Раніше в українців запитали, що вони думають про розрив зв'язків УПЦ Московського патріархату з російською церквою. Серед опитаних 63% підтримують таку ідею.

Не підтримують цю ідею лише 10%. Ще 18% відповіли, що їм байдуже, 9% – не змогли відповісти. Водночас лише 13% – проти розриву.

До слова, нещодавно митрополит сказав, що ПЦУ благословляє всіх захисників на цей подвиг. “Ми, як народ, не бажаємо смерті нашим сусідам. Однак оскільки вони прийшли на нашу землю, то ми захищаємо нашу землю. Захищати – це не гріх”, – пояснив Епіфаній.

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