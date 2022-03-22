Захист Батьківщини зі зброєю навпаки є громадянським обов'язком. Це засвідчив Синод ПЦУ.

Зверніть увагу Не падати духом, не зневіритись, не озлобитись, – Епіфаній звернувся до українців

Використання зброї не є гріхом і не суперечить заповідям Божим. Навпаки, захист Батьківщини зі зброєю в руках, захист ближніх від агресії, від загрози насильства і смерті від рук чужинців, є громадянським обов'язком та має Боже благословення,

– написав Епіфаній.

До слова, нещодавно митрополит сказав, що ПЦУ благословляє всіх захисників на цей подвиг.

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