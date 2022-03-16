Митрополит повідомив, що не можна дати ворогу посіяти в душах зерна розбрату, омани та ненависті.

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За його словами, потрібно залишатися людяними стосовно одне одного. Це стосується тих, хто на фронті чи в тилу, залишився в Україні чи намагається врятуватися за її межами, продовжує працювати чи залишився вдома.

При цьому не потрібно безпідставно осуджувати одне одного, адже у кожної людини свої обставини та причини.

"Українці змушені нести несправедливий тягар війни і роблять все від себе залежне, аби вберегти цінний дар Божий – життя – своє і своїх рідних, батьків, дітей. І роблять це в той спосіб, який саме для них є найприйнятнішим. Не спокушайтеся щось радити, повчати, нарікати або осуджувати інших, кожний відповідатиме перед Богом за себе", – додав Епіфаній.

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