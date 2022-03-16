Митрополит сообщил, что нельзя дать врагу посеять в душах зерна раздора, обмана и ненависти.

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По его словам, нужно оставаться человечными по отношению друг к другу. Это касается тех, кто на фронте или в тылу, остался в Украине или пытается спастись за ее пределами, продолжает работать или остался дома.

При этом не нужно безосновательно осуждать друг друга, ведь у каждого человека свои обстоятельства и причины.

"Украинцы вынуждены нести несправедливое бремя войны и делают все от себя зависящее, чтобы уберечь ценный дар Божий – жизнь – свою и своих родных, родителей, детей. И делают это тем способом, который именно для них является самым приемлемым. Не соблазняйтесь что-то советовать, поучать, роптать или осуждать других, каждый будет отвечать перед Богом за себя", – добавил Епифаний.

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