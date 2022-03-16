Об этом в эфире украинских телеканалов рассказала директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева. По ее словам МИД работает вместе с различными органами исполнительной власти включая министерства экономики, энергетики, правоохранительными органами.

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Мы работаем, чтобы на разных площадках получить соответствующие компенсации и репарации и установить вину России и ее юридически закрепить. В этом вопросе существует несколько путей,

– заявила Золотарева.

Пути наложения репараций на Россию

Это исполнение приговора суда, которое будет через некоторое время. К сожалению, не так быстро работает международное правосудие.

Выполнение норм уголовного права.

И политические решения государств-партнеров.

"Это вопрос над которым мы работаем и стараемся найти как можно больше креативных решений с лучшими юристами мира, потому что действительно, мир после Второй мировой войны не был готов к таким дерзким и агрессивным действиям одного государства против другого", – добавила директор департамента международного права МИД.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за вторжения России потери Украины составляют 565 миллиардов долларов США. А советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко отметил, что 300 миллиардов долларов Центробанка РФ уже зарезервированы для Украины.

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