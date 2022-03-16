По словам Зеленского, сообщает 24 канал, война для жителей России закончится жуткими последствиями. Глава государства также призвал российских чиновников выступить против войны.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Обращение Зеленского от 15 марта: война для России завершится позором

"Граждане России! Любой из вас при наличии доступа к правдивым источникам информации уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны", – с такими словами Владимир Зеленский обратился к россиянам.

Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты,

– четко объяснил президент Украины.

Он также обратился ко всем чиновникам России и всем, кто имеет отношение к действующей власти: "Если вы останетесь на должностях, не выступите против войны – международное сообщество лишит вас всего! Всего, что вы заработали за долгие годы".