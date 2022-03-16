За словами Зеленського, повідомляє 24 канал, війна для жителів Росії закінчиться моторошними наслідками. Глава держави також закликав російських чиновників виступити проти війни.

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Звернення Зеленського від 15 березня: війна для Росії завершиться ганьбою

"Громадяни Росії! Будь-хто з вас за наявності доступу до правдивих джерел інформації вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни", – з такими словами Володимир Зеленський звернувся до росіян.

Ганьбою та бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка ставитиметься до громадян Росії так само нелюдськи, як до українців ставилися ви, окупанти,

– чітко пояснив президент України.

Він також звернувся до всіх чиновників Росії та до всіх, хто має стосунок до чинної влади: "Якщо ви залишитеся на посадах, не виступите проти війни – міжнародна спільнота позбавить вас усього! Всього, що ви заробили за роки й роки".

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 15 березня: дивіться повне відео