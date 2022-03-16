Про це в ефірі українських телеканалів розповіла директорка департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова. За її словами МЗС працює разом з різними органами виконавчої влади включаючи міністерства економіки, енергетики, правоохоронними органами.
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Ми працюємо, щоб на різних майданчиках отримати відповідні компенсації та репарації та встановити провину Росії і її юридично закріпити. В цьому питанні існує декілька шляхів,
– заявила Золотарьова.
Шляхи накладання репарацій на Росію
- Це виконання вироку суду, яке буде через деякий час. На жаль, не так швидко працює міжнародне правосуддя.
- Виконання норм кримінального права.
- Та політичні рішення держав-партнерів.
"Це питання над яким ми працюємо і намагаємось знайти якомога більше креативних рішень з найкращими юристами світу, тому що дійсно, світ після другої світової війни не був готовий до таких зухвалих та агресивних дій однієї держави проти іншої", – додала директорка департаменту міжнародного права МЗС.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України складають 565 мільярдів доларів США. А радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко зазначив, що 300 мільярдів доларів Центробанку РФ вже зарезервовані для України.
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