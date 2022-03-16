Гроші Росія втратила через санкції. Про це заявив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко під час телемарафону.

Раніше Україна може скористатись резервами центробанку Росії й отримати 300 мільярдів доларів

За словами Устименка, ця сума буде надходити до нас. Політик також додав, що гроші від арештованого майна еліти також надсилатимуть до фонду підтримки України.

Росію чекають часи, гірші за 90-ті

Раніше Устименко попереджав, що для росіян настануть часи, які будуть гіршими за 1990-ті роки, коли була криза та інфляція.

В Україні ситуація буде інакшою. Фінансова допомога Заходу допоможе нам втримати баланс в економіці.

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