Защита Родины с оружием является гражданской обязанностью. Это показал Синод ПЦУ.

Обратите внимание Не падать духом, не отчаяться, не озлобиться, – Эпифаний обратился к украинцам

Использование оружия не есть грех и не противоречит заповедям Божьим. Напротив, защита Родины с оружием в руках, защита ближних от агрессии, от угрозы насилия и смерти от рук чужестранцев, является гражданским долгом и имеет Божье благословение,

– написал Эпифаний.

Кстати, недавно митрополит сказал, что ПЦУ благословляет всех защитников на этот подвиг.

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