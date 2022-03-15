Об этом глава ПЦУ сообщил в эфире общенационального телемарафона, пишет 24 канал.

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Мы, как народ, не желаем смерти нашим соседям. Однако поскольку они пришли на нашу землю, то мы защищаем нашу землю. Защищать – это не есть грех,

– пояснил митрополит Епифаний.

"ПЦУ благословляет всех на этот ратный подвиг", – подчеркнул глава Православной церкви Украины.

Напомним, Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против украинского государства. Захватчики планировали захватить Киев за 2 – 3 дня, но встретили мощное сопротивление ВСУ, территориальной обороны и гражданских. Оккупанты попали в настоящий ад, в котором гибнут тысячами сдаются в плен и бегут с поля боя.