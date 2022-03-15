Про це очільник ПЦУ повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише 24 канал.

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Ми, як народ, не бажаємо смерті нашим сусідам. Однак оскільки вони прийшли на нашу землю, то ми захищаємо нашу землю. Захищати – це не гріх,

– пояснив митрополит Епіфаній.

"ПЦУ благословляє всіх на цей ратний подвиг", – наголосив глава Православної церкви України.

Нагадаємо, Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти української держави. Загарбники планували захопити Київ за 2 – 3 дні, але зустріли потужний спротив ЗСУ, територіальної оборони та цивільних. Окупанти потрапили у справжнє пекло, в якому гинуть тисячами, здаються у полон і тікають з поля бою.