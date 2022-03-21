За даними джерел 24 каналу у розвідці, переважну більшість працівників церкви УПЦ МП можна розподіляти хіба що на групи відносно їх спеціалізації: священник-навідник, священник-вербувальник, та священник-кулеметник. Російські куратори повноцінно залучають до роботи свою агентуру в Україні та намагаються виправляти ситуацію на фронтах.

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Так, проведення відверто проросійських проповідей у багатьох церквах наразі просто неможливе, адже навіть симпатиків Путіна протверезили скинуті на голови дітям російські бомби.

На службі у сатани

До 2014 року діяльність РПЦ та її філії в Україні були помітною, але майже ніхто не пов'язував її з підготовкою до військового вторгнення з боку Росії. Численні попи на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Одещині та в інших регіонах відносно лагідно розповідали про "велич російської держави" та про "малоросію".

Більш активна фаза почалася наприкінці 2013-го року, коли попи відкрито почали агітацію до спротиву Євромайдану. Тоді ж на Донбасі у деяких церквах розповідали про "наміри Заходу заборонити православну віру" та казали про "необхідність відстоювання своїх прав навіть зі зброєю".

Коли ж Янукович втік, а Росія почала захоплювати Крим, на Донбасі вже почали повноцінно створювати загони бойовиків. Озброєння для "ополченців" завозили у церкви. У них також жили перекинуті на Донеччину та Луганщину російські спецпризначенці, зеки, козаки та кадирівці. Так-так, у Святогірській лаврі попи радісно прихистили озброєних мусульманських вбивць.

Мешкали у церквах також бандити Гіркіна-Стрєлкова перед безпосереднім початком захоплення Слов'янська. Коли ж загарбники встановили контроль над містом, у храмах зберігали озброєння.



Ігор Гіркін у церкві Слов'янська / Фото з соцмереж

Крім того, попи постійно проводили служби та давали благословіння на ведення бойових дій, прикриття мирним населенням та вбивство українців за національною ознакою.



Священники УПЦ МП завжди підтримували терористів / Фото з соцмереж

У 2014-му році про необхідність "боротьби з фашистами та націоналістами" та позбавлення життя всіх незгодних казали взагалі відверто. Займалися цією роботою так звані попи-вербувальники. За оцінкою розвідки, на Донбасі близько 30% бойовиків привели до лав терористичних угруповань саме священники УПЦ МП. Їх поплічники з РПЦ в такий саме спосіб притягнули до української території понад 20 тисяч вбивць – козаків, фанатів імперських ідей та інших відморозків.

Також вагомий вклад у війну на сході внесли попи, які збирали інформацію про українські підрозділи та техніку. Прикриваючись своїм статусом, священники активно їздили Донбасом і передавали терористам всі зібрані дані. Крім того, у машинах цих диверсантів завжди були біноклі, рації та прилади для коригування артилерії.

Певний прошарок священників їхні російські куратори відправили безпосередньо для участі у бойових діях. Вони мали показувати окупантам, що "бог із ними".

Постійно поширювали агентурну мережу

Після того, як активна фаза війни на Донбасі перейшла у позиційне протистояння, діяльність ворожих агентів з-поміж священників не зупинялася ані на мить. Працівники церкви продовжували займатися ворожою пропагандою, вербуванням людей та розповідями про нібито неіснування української державності. Для цього зокрема залучали деяких українських зірок.

Можна згадати й те, як представники Києво-Печерської лаври ховали від правосуддя бразильського військового злочинця Рафаеля Лусваргі. Крім того, за деякими даними, у багатьох церквах проводили підготовку потенційних диверсантів, розвідників, навідників, коригувальників та підривників.

З 2014-го року представники УПЦ МП, які діяли на вільній від РФ території, завербували та підготували величезну кількість злочинців, які зараз діють проти України. Першим же диверсантом, якого на гарячому затримали українські захисники, виявився священником УПЦ МП.



Священник-диверсант Михайло Павлушенко / Фото з соцмереж

Колаборанта затримали під Гостомелем з речовими доказами. Він мав наводити та коригувати удари артилерії по позиціях ЗСУ, Нацгвардії та територіальної оборони.



Священник служив терористам / Фото Антона Геращенка

Вже після цього співробітники СБУ затримали ще багато диверсійно-розвідувальних груп, які переховувалися у церквах. У кайданках опинилися й деякі священники, які працювали на ФСБ.



Поп Сергій Тарасов допомагав росіянам / Фото СБУ

Росія хоче знищити всіх українців

За даними розвідки, усі розповіді Путіна про "денацифікацію та спецоперацію" є поганою ширмою влаштованого ним геноциду. Опосередкованим підтвердженням цього служать численні перехоплення розмов загарбників з рідними та їхні пости у соцмережах, в яких прямо кажуть про необхідність знищення всіх українців.

Докази подібної позиції як самої терористичної держави, так і російської церкви, здобули українські військові. Так, в одного з загиблих окупантів знайшли іконку-пам'ятку для російського воїна. У ній прямо вказано, що завданням "захисника вітчизни" є тотальне знищення української нації.



Ікона, яку дали російським загарбникам / Фото з соцмереж

Фактично ж, як би не прокинулося українське суспільство, як би люди не зрозуміли, що Росія є країною-агресоркою, на нашій території продовжують діяти диверсанти-зрадники. Кожного дня у Києві затримують чимало місцевих жителів, які займаються ворожою діяльністю та чекають на окупацію столиці. Кураторами деяких з них є священники.