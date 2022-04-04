Церковная община, изъявившая желание перейти в ПЦУ, располагается на улице Довженко. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении.

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Это проявление гражданской позиции, – Марцинков

Еще до войны мы согласно законодательству выселили московский патриархат на Чорновила. Общество, расположенное на Довженко, изъявило желание перейти в Православную церковь Украины. Поможем общине выявить свою гражданскую позицию,

– подчеркнул Марцинков.

Мэр напомнил, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете Русской православной церкви Украины.

В ПЦУ после вторжения России перешли десятки общин

Отметим, что, по словам митрополита Эпифания , в ПЦУ с началом российского вторжения перешли десятки общин. Люди сделали свой выбор добровольно и осознанно. Эпифаний подчеркнул, что двери Православной церкви Украины открыты для каждого.