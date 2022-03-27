Митрополит Эпифаний рассказал, что они добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг.

Важно Это агенты Кремля, за них должна браться СБУ, – эксперт о священниках Московского патриархата

Призывы Эпифания

Эпифаний отметил, что двери Православной Церкви Украины открыты для всех.

Перед этим он обращался к общинам УПЦ МП. Митрополит подчеркивал, что Священный Синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины последовать за Томосом и войти в каноническое единение с Православной церковью Украины.

Смотрите также – Главы Московского патриархата не теряют надежды, что России удастся захватить Киев: