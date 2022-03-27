Митрополит Епіфаній розповів, що вони добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок

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Заклики Епіфанія

Епіфаній зазначив, що двері Православної церкви України відкриті для всіх.

Перед тим він звертався до громад УПЦ МП. Митрополит наголошував, що Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади послідувати Томосу та увійти в канонічне єднання з Православною церквою України.

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