Таку думку висловив релігієзнавець та пресофіцер ТРО Києва Андрій Ковальов в ефірі 24 каналу.

До теми Очільники Московського патріархату не втрачають надії, що Росії вдасться захопити Київ

За його словами, священики Московського патріархату є агентами впливу Москви, і за них активно має братися Служба безпеки України.

На сайті Московського патріархату ми вже бачили "новину-зітхання" щодо арешту їхнього православного літератора Яна Таксюра. Але ж він все своє життя закликав Путіна ввести війська в Україну, а зараз Московський патріархат чомусь ображається,

– пояснює експерт.

На думку Ковальова, що ми ще будемо бачити не один арешт "ділків" Московського патріархату.

"І важливо, щоб лунали заяви про те, що всі ці люди причетні до російської агресії. Щоб після війни влада не робила винятки для тих, хто має священний сан. Всі, хто працював на РФ та зрадив Україну, повинні понести законну відповідальність", – переконаний реглігієзнавець.

Він додав, що якщо священики МП, які організовували склад харчів, зброї та казарму для окупантів, не сядуть у в’язницю, то це буде програш України, і історія повернеться.

Люди, які називають себе адаптерами Московського патріархату в Україні зараз, на жаль, зараз проповідують єресь. Вони замінили Ісуса Христа Москвою і зараз кажуть, що неможливо спасіння без Москви,

– підсумував Андрій Ковальов.

До слова, У переліку пошкоджених та зруйнованих від злочинних дій Росії – десятки українських церков. Снаряд потрапив і в храм УПЦ МП в Ірпені, що на Київщині.