Исторический рывок

Хотя это, конечно, не чудо, а результат усилий. Однако я по крайней мере осознавал, для чего нужна и насколько важна такая церковь.

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Для многих моих соотечественников ее создание, между тем, выглядело прихотью власти – сначала Ющенко, потом Порошенко. В конкуренции с "какая разница, в какой храм ходить" "термос" был обречен на поражение.

И вот теперь руководитель СБУ характеризует УПЦ МП как "идеальное поле для функционирования вражеской резидентуры". Хотя для того, чтобы понимать, что организация, религиозный центр которой расположен в стране, чье руководство поставило своей целью уничтожение Украины, просто должно быть таким идеальным полем, не обязательно работать в СБУ, а достаточно просто закончить среднюю школу и знать что 2+2=4.

Время для выводов – впереди

Если бы, если бы… Если бы в нашей стране политическая и культурная шизофрения не считались нормой, если бы у нас не работали российские пророссийские институты и политические силы, если бы мы не вынуждены были вечно отвечать на вопрос "какая разница", мы давно были б в безопасности.

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Но сейчас вместо безопасности – война. Это непростой период, но он когда-нибудь закончится сохранением Украины. Важно, чтобы население, которое останется в стране после этого, было в состоянии сделать правильные выводы со своих ошибок.

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