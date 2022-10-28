Історичний ривок

Хоч це, звісна річ, не чудо, а результат зусиль. Однак я принаймні усвідомлював, для чого потрібна і якою важливою є така церква.

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Для багатьох моїх співвітчизників її створення, між тим, виглядало примхою влади – спочатку Ющенка, потім Порошенка. У конкуренції з "какая разница, в какой храм ходить" "термос" був приречений на поразку.

І от тепер керівник СБУ схарактеризовує УПЦ МП як "ідеальне поле для функціонування ворожої резидентури". Хоча для того, щоб розуміти, що організація, релігійний центр якої розташований в країні, чиє керівництво поставило собі за мету знищення України, просто має бути таким ідеальним полем, не обов'язково працювати у СБУ, а досить просто закінчити середню школу й знати що 2+2=4.

Час для висновків – попереду

Якщо, якщо, якщо… Якщо б у нашій країні політична й культурна шизофренія не вважалися нормою, якщо б у нас не працювали російські проросійські інституції і політичні сили, якщо б ми не змушені були вічно відповідати на питання "какая разница", ми давно були б у безпеці.

Радимо У темряві, якою нас намагаються розчавити, ми стали ближчими

Але зараз замість безпеки – війна. Це непростий період, але він колись закінчиться збереженням України. Важливо, щоб населення, яке залишиться в країні після цього, було в змозі зробити правильні висновки зі своїх помилок.

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