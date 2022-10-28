Це відбулося наступного дня після того, як у Міжнародний кримінальний суд було подано повідомлення про наявність у її діяннях ознак злочину геноциду.

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Хто така Марія Львова-Бєлова

27 жовтня Львова-Бєлова відсвяткувала професійний ювілей: рівно рік тому її призначили дитячою омбудсменкою, але, насправді, уповноваженою з формування та реалізації геноцидальної політики щодо української нації за дитячим вектором.

До цього Марія була довіреною особою Путіна (з 2018 року) та обіймала керівні посади в його партії "Єдиная Россия". При цьому Льова-Бєлова посіла пост дитячої омбудсменки з порушеннями російського законодавства, адже не мала ні профільної, ні жодної іншої вищої освіти, завершивши коледж за спеціальністю "диригент естрадного оркестру".

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Марія Львова-Бєлова – збірний образ зразкової матері, який використовується російською пропагандою, зокрема з метою пришвидшення процесів незаконного усиновлення примусово депортованих українських дітей. Путінська омбудсменка має 5 рідних, 5 усиновлених та 13 дітей, які перебувають під її опікою.

Серед усиновлених – 16-річний хлопчик з Маріуполя, Філіп. Його Марія викрала з України ще в липні, потім усиновила з порушеннями не лише міжнародного та українського права, але й російських законів. У вересні Філіпу примусово нав'язали російське громадянство й вручили російський паспорт. За словами самої Львової-Бєлової, від початку хлопчик ненавидів все російське, йому були чужі традиції ортодоксального православ'я, але вже за два місяці "виховання" Філіп почав "інтегруватися" в російську систему.

Чоловік Марії Львової-Бєлової теж відіграв важливу роль у вкоріненні цінностей "православия, самодержавия и русского языка” у незаконно всиновленого хлопчика. У минулому – піп-фрілансер, після призначення дружини путінською омбудсменкою він став одразу штатним священиком храму Різдва Пресвятої Богородиці в Крилатському міста Москва та улюбленцем одного з ідеологів геноциду проти української нації – патріарха Кіріла.

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Що відомо про долю депортованих у росію українських дітей

У зв'язку з тим, що РФ не надає доступ до українських дітей на територіях під її "ефективним контролем", невідомою залишається кількість депортованих дітей. За різними джерелами, ця цифра варіюється від 240 тисяч до 600 тисяч маленьких українців. Серед них майже 2,5 тисячі – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з інвалідністю, які на момент початку повномасштабного вторгнення проживали в закладах цілодобового перебування.

З 23 квітня Росія повернулася до політики, протестованої на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, й почала передавати українських дітей на усиновлення в російські сім'ї. З метою спрощення та пришвидшення вчинення цього злочину було створено два штаби під керівництвом Львової-Бєлової, внесено зміни до чинного законодавства щодо порядку набуття викраденими дітьми громадянства РФ, введено цілий спектр фінансових та інших заохочень для стимулювання незаконного усиновлення.

Протягом квітня – жовтня жертвами геноциду у формі примусової передачі в російські родини стали 386 дітей. Ще 52 маленьких українців будуть незаконно всиновлені найближчим часом. Ці діяння підтримує Путін особисто і його команда з "Единой России", а дитячу омбудсменку удостоїли низки високих нагород.

Чому кривава омбудсменка знову згадала про Філіпа

Хизування з боку Львової-Бєлової незаконним усиновленням хлопчика з Маріуполя є не випадковими. Передусім вони мають на меті заспокоїти тих росіян, що вже протиправно всиновили українських дітей, продемонструвавши їм, що попри внесення до санкційних списків ЄС, США, Канади та Австралії, повідомлення щодо її дій до Міжнародного кримінального суду, дитяча омбудсменка досі не понесла відповідальності, а, отже, вони теж будуть в безпеці.

Окрім того , Львовій-Бєловій потрібно завершити реалізацію поставленого Путіним завдання щодо перетворення українських дітей у ворогів власної нації, а для цього – заохотити усиновлювати маленьких українців і надалі.

З нинішніми темпами усиновлення викрадених дітей може завершитися за наступні п'ять місяців. Опісля знайти, ідентифікувати та повернути їх в Україну буде майже неможливо. Відповідно до російського сімейного кодексу, усиновлювачі мають право змінити будь-які персональні дані всиновленої дитини, тож у майбутньому знайти таких неповнолітніх можна буде лише case by case та з використанням надсучасних технологій розпізнавання.

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Чому дії Львової-Бєлової – геноцид

Відповідно до статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, зміст якої було повністю відтворено в статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, "насильницька передача дітей з однієї групи до іншої групи" з наміром знищити одну із захищених груп (у цьому випадку – національну) є геноцидом.

Діти, яких під керівництвом Львової-Бєлової депортують у Росію, позбавлені будь-якої об'єктивної можливості обирати бути чи не бути викраденими, а потім усиновленими. Частина дітей не може зробити вибір у зв'язку з віковими та / або ментальними особливостями. Окрім того, під час примусового усиновлення використовується шантаж, погрози та маніпуляції.

Львова-Бєлова неодноразово зазначала, що українські діти ненавидять Путіна, співають державний гімн та викрикують "Слава Україні". Українські діти хочуть додому, водночас на запити українських компетентних органів щодо повернення неповнолітніх кривава Мері відповідає відмовою. Вона також наполягає, що продовжуватиме політику насильницької передачі українських дітей у російські сім’ї та докладатиме зусиль для їхньої русифікації та інтеграції в лоно Росії.

Своїми діями Львова-Бєлова чинить те, що описав делегат з Венесуели під час розробки Конвенції про геноцид: винищує ціле покоління українців, які через освіту, звичаї, релігію та мову будуть перетворені на ворогів своєї Батьківщини.

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А далі що

27 жовтня Міністерство закордонних справ України звернулося з вимогою відкрити кримінальну справу проти путінської омбудсменки. Щоправда заява міністерства й досі не містить слово "геноцид", що, втім, може мати на меті не нашкодити тим сотням тисячам дітей, які наразі утримуються Росією.

Кваліфікація на національному рівні жодним чином не вплине на юрисдикцію Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування фактів незаконного усиновлення як геноциду проти української нації. На сьогодні справа Львової-Бєлової є однією з найбільш потенційних і привабливих для міжнародної юстиції, адже доказів її свавілля, належним чином задокументованих та збережених, достатньо , аби дійти до затримання та вироку.

Сама путіністка Марія може стати жертвою режиму, яку з радістю видадуть Гаазі, аби замулити очі міжнародному співтовариству. Головним же в цій історії є не зволікати і докладати всіх зусиль, аби зупинити незаконне усиновлення та повернути дітей в Україну.

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