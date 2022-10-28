Это произошло на следующий день после того, как в Международный уголовный суд было подано уведомление о наличии в ее действиях признаков преступления геноцида.

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Кто такая Мария Львова-Белова

27 октября Львова-Белова отпраздновала профессиональный юбилей: ровно год назад ее назначили детским омбудсменом, но на самом деле уполномоченной по формированию и реализации геноцидальной политики по отношению к украинской нации по детскому вектору.

До этого Мария была доверенным лицом Путина (с 2018 года) и занимала руководящие должности в его партии "Единая Россия". При этом Львова-Белова заняла пост детского омбудсмена с нарушениями российского законодательства, ведь не имела ни профильного, ни никакого другого высшего образования, окончив колледж по специальности "дирижер эстрадного оркестра".

23 ребенка – не предел

Мария Львова-Белова – сборный образ образцовой матери, используемый российской пропагандой, в частности, с целью ускорения процессов незаконного усыновления принудительно депортированных украинских детей. Путинский омбудсмен имеет 5 родных, 5 усыновленных и 13 детей, которые находятся под опекой.

Среди усыновленных – 16-летний мальчик из Мариуполя, Филипп. Его Мария украла из Украины еще в июле, затем усыновила с нарушениями не только международного и украинского права, но и российских законов. В сентябре Филиппу насильно навязали российское гражданство и вручили российский паспорт. По словам самой Львовой-Беловой, с самого начала мальчик ненавидел все российское, ему были чужды традиции ортодоксального православия, но уже через два месяца "воспитания" Филипп начал "интегрироваться" в российскую систему.

Муж Марии Львовой-Беловой тоже сыграл важную роль в укоренении ценностей "православия, самодержавия и русского языка" у незаконно усыновленного мальчика. В прошлом – поп-фрилансер, после назначения жены путинским омбудсменом он стал сразу штатным священником храма Рождества Персвятой Богородицы в Крылатском города Москва и любимцем одного из идеологов геноцида против украинской нации – патриарха Кирилла.

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Что известно о судьбе депортированных в Россию украинских детей

В связи с тем, что РФ не предоставляет доступ к украинским детям на территориях под ее "эффективным контролем", неизвестным остается количество депортированных детей. По разным источникам, эта цифра варьируется от 240 тысяч до 600 тысяч маленьких украинцев. Среди них почти 2,5 тысяч – дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети с инвалидностью, которые на момент начала полномасштабного вторжения проживали в учреждениях круглосуточного пребывания.

С 23 апреля Россия вернулась к политике, протестированной на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, и начала передавать украинских детей на усыновление в российские семьи. С целью упрощения и ускорения совершения этого преступления были созданы два штаба под руководством Львовой-Беловой, внесены изменения в действующее законодательство о порядке приобретения похищенными детьми гражданства РФ, введен целый спектр финансовых и других поощрений для стимулирования незаконного усыновления.

В течение апреля – октября жертвами геноцида в форме принудительной передачи в российские семьи стали 386 детей. Еще 52 маленьких украинца будут незаконно усыновлены в ближайшее время. Эти действия поддерживает Путин лично и его команда из "Единой России", а детского омбудсмена удостоили ряда высоких наград.

Почему кровавый омбудсмен снова вспомнила о Филиппе

Хвастовство со стороны Львовой-Беловой незаконным усыновлением мальчика из Мариуполя не случайно. Прежде всего , его цель – успокоить тех россиян, которые уже противоправно усыновили украинских детей, продемонстрировав им, что, несмотря на внесение в санкционные списки ЕС, США, Канады и Австралии, сообщения о ее действиях в Международный криминальный суд, детский омбудсмен до сих пор не понесла ответственности, а, следовательно, они тоже будут в безопасности.

Кроме того , Львовой-Беловой нужно завершить реализацию поставленной Путиным задачи по превращению украинских детей во врагов собственной нации, а для этого – поощрить усыновлять маленьких украинцев и дальше.

С нынешними темпами усыновление украденных детей может завершиться за следующие пять месяцев. Потом найти, идентифицировать и вернуть их в Украину будет почти невозможно. Согласно российскому семейному кодексу, усыновители имеют право изменить какие-либо персональные данные усыновленного ребенка, так что в будущем найти таких несовершеннолетних можно будет только case by case и с использованием сверхсовременных технологий распознавания.

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Почему действия Львово-Беловой – геноцид

Согласно статье 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, содержание которой было полностью воспроизведено в статье 6 Римского устава Международного уголовного суда, "насильственная передача детей из одной группы в другую группу" с намерением уничтожить одну из защищенных групп (в этом случае – национальную ) является геноцидом.

Дети, которых под руководством Львовой-Беловой депортируют в Россию, лишены какой-либо объективной возможности выбирать быть или не быть похищенными, а затем усыновленными. Часть детей не может сделать выбор в связи с возрастными и / или ментальными особенностями. Кроме того, при принудительном усыновлении используется шантаж, угрозы и манипуляции.

Львова-Белова неоднократно отмечала, что украинские дети ненавидят Путина, поют государственный гимн и выкрикивают "Слава Украине" . Украинские дети хотят домой, в то же время на запросы украинских компетентных органов относительно возвращения несовершеннолетних кровавая Мэри отвечает отказом. Она также настаивает, что будет продолжать политику насильственной передачи украинских детей в российские семьи и прилагать усилия для их русификации и интеграции в лоно России.

Своими действиями Львова-Белова делает то, что описал делегат из Венесуэлы при разработке Конвенции о геноциде: истребляет целое поколение украинцев, которые через образование, обычаи, религию и язык будут превращены во врагов своей Родины.

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А дальше что

27 октября Министерство иностранных дел Украины обратилось с требованием возбудить уголовное дело против путинского омбудсмена. Правда, заявление министерства до сих пор не содержит слово "геноцид", что, впрочем, может преследовать цель не навредить тем сотням тысяч детей, которые сейчас удерживаются Россией.

Квалификация на национальном уровне никак не повлияет на юрисдикцию Международного уголовного суда начать расследование фактов незаконного усыновления как геноцида против украинской нации. Сегодня дело Львовой-Беловой является одним из наиболее потенциальных и привлекательных для международной юстиции, ведь доказательств ее произвола, должным образом задокументированных и сохраненных, достаточно , чтобы дойти до задержания и приговора.

Сама путинистка Мария может стать жертвой режима, которую с радостью выдадут Гааге, чтобы замылить глаза международному сообществу. Главным же в этой истории является не медлить и прилагать все усилия, чтобы остановить незаконное усыновление и вернуть детей в Украину.

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