Вскрытие "русского мира"

Его "агитаторами" являются кадыровцы и малые народы России, у которых совсем другие национальные традиции. Его, "мир", несут иранские дроны, к которым, возможно, присоединяются северокорейские ракеты.

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Теперь вроде бы за него готовы вписаться афганские боевики. А "народ-богоносец" в этой схеме где?

Концепция "русского мира", которую проталкивает Путин, давно стала синонимом отсталости и необразованности / Коллаж 24 канала

По факту, "русский мир" – это ордынское мировоззрение, носители которого, малообразованные варвары с неразвитыми моральными качествами, несформированным социальным чувством и устаревшим оружием, пытаются загнать всех остальных в дерьмо, выше которого они ничего не видят, поскольку пьяными валяются в луже из собственной блевотины.

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