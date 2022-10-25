Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. По его словам, Кремль пытается улучшить свои позиции на фронте не качеством, а количеством.

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В каких странах Россия может вербовать боевиков

Как отметил Бочкала, оккупанты действительно могут завербовать боевиков в странах Ближнего Востока.

Предположим, россияне привезут кого-нибудь из Сирии и Йемена. Или даже в Афганистане, где талибы, возможно, уже отдохнули от войны,

– сказал военный обозреватель.

Он предположил, что определенное количество боевиков могут согласиться с предложением России, поскольку больше ничего не умеют делать, кроме как воевать.

Что ждет российских наемников в Украине

Однако, по словам Бочкалы, если иностранные наемники приедут в Украину, они окажутся в очень невыгодных условиях.

Во-первых, близится зима, а боевики с Ближнего Востока даже не знают, что такое снег и мороз. Военный обозреватель отметил, что эти люди никогда не сталкивались с такими природными явлениями.

Во-вторых, в Украине они окажутся в непонятных обстоятельствах. Бочкала добавил, что даже методы ведения войны на фронте у нас совсем другие.

Смогут ли иностранные боевики помочь россиянам

Военный обозреватель отметил, что на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии, обычно происходили теракты или стычки со стрелковым оружием.

А в Украине такой театр боевых действий, что это просто билет в один конец (для боевиков – 24 канала). Поэтому я не верю в способность боевиков с Ближнего Востока как-то существенно

помочь россиянам,

– сказал Бочкала.

Другое дело, когда речь идет о специалистах узких сфер. К примеру, иранских инструкторов, приезжающих в Украину и тех, кто учит россиян управлять дронами, действительно можно считать определенным усилением для России.

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"А если это будет кучка мужчин, которые могут только держать автомат в руках, то особой помощи они не принесут. Это ведь не какие-то "рембо" или "терминаторы". Это такие же люди, и пули могут поражать их тела", – отметил военный обозреватель.

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