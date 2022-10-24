Представитель руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна в своих соцсетях опубликовала скриншот с сайта российского отделения Международного комитета Красного Креста. Сбор продолжается в рамках акции #мывместе.

На тему "Мобилизация" в Беларуси, ротация на ЗАЭС, ситуация в Бахмуте: главное по возведению Генштаба

Собирают на помощь семьям "мобиков", которых отправили убивать украинцев

На сайте российского отделения МККК можно действительно увидеть соответствующий сбор. Там предлагают всем "неравнодушным" помочь материально семьям мобилизованных россиян, отправившихся убивать украинцев.

Глава Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что семьи мобилизованных россиян столкнулись с большим трудом, поэтому они нуждаются в поддержке, как материальной, так и психосоциальной.



Российское отделение МККК / Фото с телеграммы Заровной

Красный Крест проигнорировал встречу с делегацией Украины

Украина попросила Международный комитет Красного Креста немедленно направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке до 19 октября. Однако возникли два препятствия: отсутствие минимальных гарантий безопасности на месте от оккупантов и разрешения на проведение визита.

Также Красный Крест проигнорировал встречу с делегацией Украины на линии разграничения. Они должны были добиться от российской стороны доступа к колонии в Еленовке.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что, несмотря на призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК не увидели. Он подчеркнул, что организация не выполняет поставленные перед ней цели.

Кстати. В сентябре российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации России. Страна-агрессорка планировала мобилизовать 300 тысяч человек.

Истории мобилизованных Россиян: видео