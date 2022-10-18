Приехать на встречу показалось для МККК сложнее, чем в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на своем сайте. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели,

– подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что комитет молчит, а за молчанием – покрытие и сокрытие от международного сообщества преступлений, совершаемых Россией.

Выступление Лубинца на линии разграничения: видео

Организация не выполняет поставленные перед ней цели

Лубинец подчеркнул, что война не безопасна. Однако добавил, разве не для этого создана миссия МККК, и не на ее деятельность и выполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют деньги.

"Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику – она должна быть ликвидирована", – убежден омбудсмен.

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона подчеркнул, что от МККК требуют выполнения своих обязанностей. Они оправдываются, что не имеют доступа к военнопленным в Оленовке, забывая добавить, "с какой стороны нет доступа".

Лубинец впервые встретился с Москальковой

Во время обмена пленными Лубинец впервые встретился с обмудсменом России Татьяной Москальковой. Уполномоченный объяснил необходимость переговоров в гуманитарной сфере. В частности, говорили о:

необходимости посещения колонии в Оленовке, если понадобится – с участием третьей стороны;

участием третьей стороны; необходимости двустороннего взаимодействия во многих вопросах по гражданским;

наработке пути посещения военнопленных, осмотра мест их содержания;

предоставлении возможности военнопленным звонить родным;

тщательных поисках без вести пропавших;

объединении семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;

восстановлении документов для беженцев.

Также договорились направить официальные письма для реализации этих тем, предусматривающих защиту прав человека.



Встреча с Москальковой / Фото из фейсбука Дмитрия Лубинца

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