Приїхати на зустріч видалось для МКЧХ складніше, ніж вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на своєму сайті. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили,

– наголосив Лубінець.

Він додав, що комітет мовчить, а за мовчанкою – покривання і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє Росія.

Виступ Лубінця на лінії розмежування: відео

Організація не виконує поставлені перед нею цілі

Лубінець підкреслив, що війна не є безпечною. Проте додав, хіба не для цього створена місія МКЧХ, і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують гроші.

"Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю – вона повинна бути ліквідована", – переконаний омбудсмен.

Глава делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону наголосив, що від МКЧХ вимагають виконання своїх обов'язків. Вони виправдовуються, що не мають доступу до військовополонених в Оленівці, забуваючи додати, "з якого боку не мають доступу".

Лубінець вперше зустрівся з Москальковою

Під час обміну полоненими Лубінець вперше зустрівся з обмудсменом Росії Тетяною Москальковою. Уповноважений пояснив про необхідність перемовин у гуманітарній сфері. Зокрема, говорили про:

необхідність відвідування колонії в Оленівці. За потреби, при участі третьої сторони.

необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних;

напрацювання шляхи відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання;

надання змоги військовополоненим дзвонити до рідних;

ретельні пошуки безвісти зниклих;

об'єднання родин, коли діти та батьки опинилися на різних територіях;

відновлення документів для біженців.

Також домовилися направити офіційні листи для реалізації цих тем, що передбачають захист прав людини.



Зустріч з Москальковою / Фото з фейсбуку Дмитра Лубінця

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