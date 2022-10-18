Приїхати на зустріч видалось для МКЧХ складніше, ніж вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на своєму сайті. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
До теми ООН закликає Росію надати Червоному Хресту доступ до всіх полонених: у Зеленського відреагували
Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили,
– наголосив Лубінець.
Він додав, що комітет мовчить, а за мовчанкою – покривання і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє Росія.
Виступ Лубінця на лінії розмежування: відео
Організація не виконує поставлені перед нею цілі
Лубінець підкреслив, що війна не є безпечною. Проте додав, хіба не для цього створена місія МКЧХ, і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують гроші.
"Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю – вона повинна бути ліквідована", – переконаний омбудсмен.
Глава делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону наголосив, що від МКЧХ вимагають виконання своїх обов'язків. Вони виправдовуються, що не мають доступу до військовополонених в Оленівці, забуваючи додати, "з якого боку не мають доступу".
Лубінець вперше зустрівся з Москальковою
Під час обміну полоненими Лубінець вперше зустрівся з обмудсменом Росії Тетяною Москальковою. Уповноважений пояснив про необхідність перемовин у гуманітарній сфері. Зокрема, говорили про:
- необхідність відвідування колонії в Оленівці. За потреби, при участі третьої сторони.
- необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних;
- напрацювання шляхи відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання;
- надання змоги військовополоненим дзвонити до рідних;
- ретельні пошуки безвісти зниклих;
- об'єднання родин, коли діти та батьки опинилися на різних територіях;
- відновлення документів для біженців.
Також домовилися направити офіційні листи для реалізації цих тем, що передбачають захист прав людини.
Зустріч з Москальковою / Фото з фейсбуку Дмитра Лубінця
Дивіться більше – Зеленський висунув вимогу Червоному Хресту: відео