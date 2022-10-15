Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка. В ООН наголосили, що Росія має надати повний доступ до всіх військовополонених.

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Від Росії вимагають надати повний доступ до полонених

Генеральний секретар знову звертається до Росії з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи Третю Женевську конвенцію,

– зазначив Дюжаррік.

На звернення генсека ООН Антоніу Гутерреша вже відреагували в Офісі Президента України. Керівник ОП Андрій Єрмак висловив подяку Гутеррешу.

"Вдячний Антоніу Гутеррешу за заклик до Росії надати Червоному Хресту доступ до всіх українських військовополонених – як того вимагає міжнародне гуманітарне право та Третя Женевська конвенція", – написав Єрмак.

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Що передувало зверненню ООН до Росії

У російському полоні перебуває чимало українських військових і цивільних. Тільки з "Азовсталі", що в Маріуполі, у травні до полону Росії потрапило понад 2 тисяч захисників і захисниць.

Росія утримує частину полонених в колонії в окупованій Оленівці, що на Донеччині. Саме в Оленівці у ніч проти 29 липня Росія скоїла кривавий теракт, вбивши чимало українських полонених.

Офіційних списків загиблих військових досі немає. Росія намагається приховати свою причетність до теракту та не допускає до полонених ні українських представників, ні міжнародних.

Це важливо У яких умовах Росія утримує українських військовополонених

13 жовтня Україна звернулася з вимогою до Червоного Хреста направити місію до колонії в окупованій Оленівці. Україна дала Червоному Хресту три дні – до 17 жовтня.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Червоний Хрест – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. За словами глави держави, організація має зобов'язання, передусім морального характеру.

У Червоному Хресті відповіли на вимогу української сторони та заявили, що не можуть проникати у такі місця силою.

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