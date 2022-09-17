Про це для 24 каналу розповів представник координаційного штабу щодо військовополонених Андрій Юсов.

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"Росія не виконує належним чином умови Женевських конвенцій, не інформує про місця перебування і головне – не забезпечує регулярний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та представників ООН до умов утримання", – сказав Юсов.

Виклик для всього світу

Представник координаційного штабу зазначив, що врятувати українців з російської неволі є завданням для цивілізованого світу. Це виклик для ООН і для всіх, хто виконує гуманітарні місії. Необхідно змусити державу-агресора виконувати міжнародне право.

"Ні до Оленівки, ні до інших місць утримання регулярного доступу немає. Відповідно, та інформація, якою ми володіємо, є неофіційною. Умови перебування українців не відповідають вимогам Женевських конвенцій", – зазначив Юсов.

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