Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поставив вимогу перед Міжнародним комітетом Червоного Хреста направити місію до колонії в окупованій Оленівці до 19 жовтня. Але в організації натякнули, що не можуть цього зробити.

Що відповів Червоний Хрест

У ЧХ заявили, що теж розчаровані відсутністю доступу до всіх військовополонених. При цьому вони не уточнили, хто саме заважає їм отримати цей доступ та назвали повномасштабну війну Росії проти України збройним конфліктом.

Ми поділяємо розчарування через відсутність у нас доступу до всіх військовополонених, які перебувають у міжнародному збройному конфлікті між Росією та Україною. Ми працюємо з лютого, щоб отримати доступ для перевірки умов та поводження з військовополоненими та інформувати їхні сім'ї про своїх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, які ми не змогли побачити,

– повідомили в організації.