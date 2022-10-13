Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Важливо Продовжуємо працювати, – Червоний Хрест спростував фейк щодо зупинення діяльності в Україні

Річ у тім, що Україна вимагає від Червоного Хреста направити місію до колонії в окупованій Оленівці. Саме там росіяни утримують українських військовополонених. Також в Оленівці 29 липня Росія скоїла моторошний теракт.

Зеленський зазначив, що 13 жовтня відбулася важлива зустріч в онлайн-форматі за участі команди, яка опікується темою звільнення полонених, із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу.

Були сказані дуже важливі речі. Зокрема те, щодо інституційної роботи Червоного Хреста заради гарантування безпеки тих, кого утримують у російському полоні,

– наголосив український лідер.

Він додав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. І закликав негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста.

"Є Оленівка. Фактично концтабір, в якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому", – підкреслив Володимир Зеленський.

За словами президента, за зразком місії МАГАТЕ може запрацювати й місія Червоного Хреста. Але для цього потрібне лідерство, сумлінність та розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест.

Червоний Хрест має відвідати Оленівку до 17 жовтня

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на важливості питання щодо того, в яких умовах утримують українських полонених та з чим вони стикаються у полоні. Він зазначив, що не розуміє, чому місія Червоного Хреста досі не прибула до Оленівки.

Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за 3 дні (до 17 жовтня – 24 канал) місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома,

– сказав він.

Додамо, що у ніч проти 29 липня Росія скоїла теракт на території Оленівки, вбивши чимало українських полонених, які були в колонії. Офіційних списків загиблих військових досі немає і Росія намагається приховати свою причетність до теракту. Росіяни не допускають в Оленівку ні українських представників, ні міжнародних.

Варте уваги – дружина бійця Маріуполя прокоментував теракт в Оленівці: дивіться відео