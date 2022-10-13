Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що терору потрібно відповідати силою на всіх рівнях – і на полі бою, і санкційно, і юридично.

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Світ знає ціну російському фарсу на окупованих територіях

Зеленський розповів, що він 13 жовтня взяв участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Там він окреслив найважливіші речі в досягненні миру й відновленні України та міжнародного правопорядку після цієї війни.

Маємо й потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний у Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал,

– зауважив глава держави.

Він пояснив, що це сигнал усім державам, що з терористичною групою, яка привласнила собі Росію й розв'язала найстрашнішу за 80 років війну у Європі, немає про що говорити.

"Терору треба відповідати силою на всіх рівнях: і на полі бою, і санкціями, і юридично. Ми створимо спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну", – додав Зеленський.

Президент подякував:

партнерам в Раді Європи, які працюють на справедливість для України й усього континенту,

українській делегації в ПАРЄ за справді ефективну роботу,

всім українським дипломатам та друзям нашої країни у світі та в Організації Об'єднаних Націй, які допомогли консолідувати світову спільноту держав таким чином, що Україна здобула найвищу підтримку на Генасамблеї ООН за ввесь час російської терористичної війни.

"Світ бачить, що відбувається. Знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів", – наголосив глава держави.

Він зауважив, що резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії територій України, підтримали 143 держави – члени ООН.

"Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше. На боці Росії виступили чотири держави – це дуже красномовно. Північна Корея, Нікарагуа, Білорусь і Сирія. Такий перелік, що все зрозуміло. Дякую кожній зі 143 держав!" – зазначив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Мандат Червоного Хреста потрібно виконувати

Зеленський розповів, що сьогодні також відбулася важлива онлайн-зустріч української команди, яка опікується темою звільнення полонених, та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста й інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу.

Були сказані дуже важливі речі. Зокрема те, що стосується інституційної роботи Червоного Хреста заради гарантування безпеки тих, кого утримують у російському полоні. Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям,

– наголосив президент.

Він зазначив, що Червоний Хрест має зобов'язання, передусім – морального характеру, і мандат Червоного Хреста має виконуватися.

"Потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста. Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося", – додав глава держави.

За його словами, Червоний Хрест може це здійснити, однак потрібно намагатися. Своєю чергою, Україна готова цьому сприяти.

"За зразком місії МАГАТЕ може запрацювати й місія Червоного Хреста. Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест", – зазначив Зеленський.

Він подякував команді, яка продовжує займатися обмінами:

голові ГУР МОУ Кирилу Буданову,

очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку,

заступнику голови ГУР Дмитру Усову,

тимчасовому виконувачу обов'язків голови СБУ Василю Малюку.

"Сьогодні вдалося повернути з полону ще 20 українців. 14 воїнів армії, чотирьох бійців тероборони, одного нацгвардійця та одного воїна Військово-Морських сил. Працюємо над тим, щоб повернути всіх!" – заявив президент.

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