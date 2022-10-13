Деталі розмови розкрив сам Залужний у своєму телеграмі. Першочергово він подякував країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу.

Варте уваги Одночасно з усіх напрямків: Залужний показав схему ударів, які Росія завдала по Україні

Саме завдяки допомозі партнерів ЗСУ успішно протистоять російській агресії. Окрему подяку Залужний висловив генералові Міллі за лідерство у цій надважливій справі.

Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Також важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони,

– наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Генерал Міллі також переказав вітання всім українським військовим з прийдешнім Днем захисників і захисниць України.

Останні розмова Залужного та Міллі була не так давно – 2 жовтня. Головною темою розмови було питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.

Раніше Валерій Залужний подякував полякам за якісну підготовку зенітників ЗСУ. За словами Головнокомандувача ЗСУ, саме Польща надала комплекси, щоб збивати іранські дрони. Захисники використовують радянські ракети.

Про що говорили на новому "Рамштайні"

Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбулось 12 жовтня. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі констатував, що Росія посилила удари по цивільній інфраструктурі, електростанціям і дамбам. Вони були навмисними, аби заподіяти шкоду цивільному населенню.

Тому на засіданні Контактної групи України у форматі "Рамштайн" союзники зосередилися на:

протиповітряній обороні,

реактивній артилерії,

танках,

бойових машинах,

бронетранспортерах.

Крім того, за словами Міллі, обговорили підготовку з широкого спектру нелетальної підтримки.

Варте уваги – Валерій Залужний заявив, що це не остання війна з Росією: дивіться відео