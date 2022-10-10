Відповідну інформацію Валерій Залужний повідомив ввечері 10 жовтня. На карті видно, як окупанти цинічно здійснили масований напад на Україну орієнтовно о 10:20 – 11 годині 10 жовтня.

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Залужний показав, як Росія атакувала Україну

Це схема завдання державою-агресором росії ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20 – 11:00 (мовиться про 10 жовтня – 24 канал),

– мовиться в повідомленні.

За даними Головнокомандувача ЗСУ, противник застосував:

крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування;

балістичні ракети;

зенітні керовані ракети;

розвідувальні та ударні безпілотники типу Shahed-136.

Залужний показав карту-схему, як Росія атакувала Україну

Валерій Залужний також розповів, що:

сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил, Сухопутних військ ЗСУ та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів ;

; в умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі;

ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості.

Безпека України та всієї Європи – в майстерних руках наших воїнів,

– заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також висловив співчуття родинам загиблих цивільних та військових, які стали жертвами російського тероризму. Залужний запевнив, що ми переможемо, попри все.

Варто пригадати, що Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. На жаль, через масовані ракетні удари постраждали понад 20 населених пунктів України:

Київ,

Львів,

Рівне,

Житомир,

Тернопіль,

Хмельницький,

Івано-Франківськ,

Вінниця,

Прилуки,

Ніжин,

Конотоп,

Харків,

Кременчук,

Дніпро,

Кривий Ріг,

Запоріжжя,

Миколаїв,

а також Одеса.

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