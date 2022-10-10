Ворог запустив одразу кілька ракет по ранковому Києву. Внаслідок атаки почалися пожежі, а також загинули та постраждали мирні жителі.
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Кличко показав фото уламка ракети окупантів
Мер Києва розповів, що у центрі столиці під час ліквідації наслідків вранішнього ракетного удару комунальники виявили великий шматок російської ракети.
Російські вбивці мають пам'ятати: українці вміють віддячувати. Зло буде покаране, однозначно!
– наголосив Кличко.
Уламок російської ракети / Фото Віталія Кличка
Масовані ракетні обстріли 10 жовтня: головне
- Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.
- Російські окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х-101 та Х-555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
- Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджень зазнали 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ. Частина областей була знеструмлена.
- Масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей зазнали поранень.
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