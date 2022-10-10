Ворог запустив одразу кілька ракет по ранковому Києву. Внаслідок атаки почалися пожежі, а також загинули та постраждали мирні жителі.

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Кличко показав фото уламка ракети окупантів

Мер Києва розповів, що у центрі столиці під час ліквідації наслідків вранішнього ракетного удару комунальники виявили великий шматок російської ракети.

Російські вбивці мають пам'ятати: українці вміють віддячувати. Зло буде покаране, однозначно!

– наголосив Кличко.



Уламок російської ракети / Фото Віталія Кличка

Масовані ракетні обстріли 10 жовтня: головне

Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.

Російські окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х-101 та Х-555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.

Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджень зазнали 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ. Частина областей була знеструмлена.

Масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей зазнали поранень.

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