Ворог запустив одразу кілька ракет по ранковому Києву. Внаслідок атаки почалися пожежі, а також загинули та постраждали мирні жителі.

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Кличко показав фото уламка ракети окупантів

Мер Києва розповів, що у центрі столиці під час ліквідації наслідків вранішнього ракетного удару комунальники виявили великий шматок російської ракети.

Російські вбивці мають пам'ятати: українці вміють віддячувати. Зло буде покаране, однозначно!
– наголосив Кличко.


Уламок російської ракети / Фото Віталія Кличка

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