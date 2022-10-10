Сполучені Штати підтримують нашу державу. Росію хочуть притягнути до відповідальності за її воєнні злочини.

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Президент зустрівся з пані послом та головою дипмісії США

Зеленський розповів, що разом з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком провів зустріч із пані послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом.

Сполучені Штати засуджують російські удари по об'єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в нашій країні. Вдячний за підтримку!

– наголосив глава держави.



Зеленський зустрівся з Брінк / Фото Володимира Зеленського

У день зустрічі російські окупанти завдали масованого удару по українських містах, зокрема по Києву.

"У цей жахливий день наші серця з народом України. Слава Україні", – написали на сторінці Держдепартаменту США у твітері.

Брінк зазначила, що команда посольства Сполучених Штатів перебуває у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об'єктах.

"Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", – зауважила пані посол.



Під час зустрічі Росія обстріляла Київ / Фото Володимира Зеленського

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США засуджують російський ракетний терор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вони обидва погодилися, що Росії не повинні зійти з рук її варварські ракетні удари.

Я порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти РФ, притягнення Москви до відповідальності за тероризм,

– розповів очільник МЗС.

Президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, включно з Києвом.

Нагадаємо, що речниця Національної поліції України Мар'яна Рева розповіла, що внаслідок масованих обстрілів України 10 жовтня зафіксували влучання у Києві та ще 14 регіонах України. За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, 13 з яких були іранськими БпЛА "Шахід-136".

Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей. Станом на 19:45 відомо, що внаслідок терористичних обстрілів загинули 11 людей, а ще 64 – зазнали поранень.

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