Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Національної поліції України Мар'яна Рева. Вона заявила, що зафіксовані влучання у Києві та ще в 14 регіонах держави.

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Ворог вдарив по 14 регіонах України

Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько 6 десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань Росії,

– сказала Рева.

У Нацполіції розповіли, що на місцях працюють поліцейські, які допомагають людям та фіксують всі наслідки воєнних злочинів Росії.

"Працюють криміналісти, слідчі, щоб максимально зібрати доказову базу звірств Росії. Діємо якомога оперативніше, робимо все для того, щоб максимально забезпечити безпеку людей", – сказала Мар'яна Рева.

Крім того, вона додала, що сьогоднішній ранок підтвердив, що Росія – держава-терорист.

"Тому що всі ці масові атаки були направлені проти мирного населення, проти об'єктів критичної інфраструктури. У деяких населених пунктах немає електропостачання. Ми бачимо, що в такий тяжкий холодний період Росія робить все для того, аби зруйнувати життя мирного населення в Україні", – резюмувала речниця Нацполіції.

Водночас у ДСНС повідомили, що внаслідок терористичних обстрілів загинуло 11 людей. Ще 64 – травмовано.

У Києві відомо про 5 загиблих

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу столиці відомо про 5 загиблих. Також унаслідок обстрілу Києва постраждала 51 людина. Як повідомив Кличко, госпіталізовано 41 людину.

Згодом у ДСНС підтвердили смерть шести людей внаслідок ракетного удару по столиці, інформує Суспільне. Речниця ДСНС Світлана Водолага заявила, що відомо про 50 постраждалих.

Раніше Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Під час обстрілу Києва російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. Також після обстрілу Києва встояв скляний міст біля арки Дружби народів.

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